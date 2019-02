Politie en OM: inschatting dreiging familie kroongetuige onjuist

Politie en justitie geven toe niet te hebben voorzien dat de door een kroongetuige van vele liquidaties beschuldigde Ridouan Taghi uit wraak een onschuldig familielid zou laten vermoorden.



Reduan B. werd op 29 maart in Amsterdam-Noord geliquideerd, zes dagen nadat door de autoriteiten bekend was gemaakt dat zijn broer bereid was als kroongetuige op te treden.



De verantwoordelijken binnen politie en justitie willen 'vanwege de gevoeligheid van het dossier' anoniem in de krant, maar beantwoorden voor het eerst vragen over de keuzes in de beveiliging, waarover een hoogoplopend conflict is met de familie B. - zonder in detail te treden.



"Er was geen concrete informatie dat concrete personen levensgevaar liepen," zegt de verantwoordelijke namens de politie, "maar we kijken ook altijd hoe voorstelbaar het is dat bijvoorbeeld een familielid van een kroongetuige wordt vermoord. We wisten dat de groep gewelddadig kon zijn en hebben absoluut maatregelen genomen, maar waren niet voorbereid op een liquidatie. Dat onze inschatting onjuist was, is verschrikkelijk."