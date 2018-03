Politie doorzoekt kelderboxen voor onderzoek liquidaties

De komende dagen worden verschillende kelderboxen en garageboxen in de buurt doorzocht.



Een tiental politieagenten is sinds woensdagochtend betrokken bij de intensieve zoekactie.



Op meerdere locaties op de Oostelijke Eilanden wordt gezocht naar bewijsmateriaal dat verband houdt met de schietpartijen die op de Oostelijke Eilanden plaatsvonden. De 17-jarige Mohammed Bouchikhi en de 19-jarige Ayman Mouyah werden daarbij dodelijk getroffen.



Verdachte situaties

Naar aanleiding van de liquidaties kreeg de polities veel informatie over verdachte situaties bij opslagruimtes.



De boxen worden onderling verhuurd en soms gebruikt voor criminele activiteiten. Soms worden de boxen ook gedeeld door verschillende criminelen. In het verleden werden in garageboxen wapens en drugs gevonden.



De politie heeft volgens de woordvoerder de afgelopen maanden genoeg informatie verkregen om de zoekactie te starten. Via het Openbaar Ministerie werd juridisch toestemming gegeven om in de boxen naar verdachte zaken te zoeken.



"Sommige buurtbewoners willen graag dat we zoeken in hun garageboxen," zegt de woordvoerder. "Andere bewoners willen het ons verbieden. Dat is voor ons extra interessant natuurlijk. Met de actie willen we ook laten zien dat het melden van verdachte situaties echt kan helpen bij het oplossen van een misdaad."



Bouchikhi en Mouyah

Mohammed Bouchikhi overleed op 26 januari van dit jaar, toen twee gemaskerde mannen met een automatisch wapen en een pistool een buurthuis op Wittenburg binnenkwamen om Gianni L. (19) neer te schieten.



Ze schoten hem in borst en nek, wat hij na een spoedoperatie overleefde, maar doodden de 17-jarige stagiair Bouchikhi.



In november werd de 19-jarige Ayman Mouyah op Kattenburg neergeschoten.



Mouyah woonde met zijn familie in de buurt en ging om met veel jongens uit Kattenburg. Hij kende ook een aantal jonge mannen die in het verleden verwikkeld raakten in de Amsterdamse onderwereldvete, als dader of als slachtoffer.



