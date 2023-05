Politie deelt onherkenbare beelden relschoppers Amsterdam-West na WK-duels Marokko

Marokkaanse voetbalsupporters vieren de 1-0 winst van het Marokkaanse voetbalelftal op het Mercatorplein in Amsterdam. Beeld OLAF KRAAK/ANP

In Amsterdam-West werd daarbij met stenen en molotovcocktails gegooid. Na de wedstrijd tegen België op 27 november raakte iemand ernstig gewond, toen de bus waarin hij zat werd bekogeld met stenen.

Het slachtoffer liep daarbij een schedelbasisfractuur op en heeft ‘tot op de dag van vandaag hoofdpijn’, aldus de politie. De politie gaat nu onherkenbaar beelden delen van de betrokkenen en vraagt hen zich te melden.

Dat de beelden pas ruim een half jaar na dato worden gedeeld is volgens de politie ‘afhankelijk van allerlei factoren. De privacy van de betrokkenen, het onderzoeksbelang en niet in de laatste plaats zorgvuldigheid, zijn relevante factoren van invloed op het proces’.

Ook in andere steden was het onrustig rond de WK-wedstrijden van Marokko. Dat land strandde uiteindelijk in de halve finale door een verlies van 2-0 tegen Frankrijk.

