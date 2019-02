Politie deelt beelden van gewelddadige overval La Nuit

Op de beelden in het politieprogramma Bureau 020. is te zien hoe twee overvallers met petjes op en bandana's voor hun gezicht de avondwinkel op de Waddenweg binnenstormen en de eigenaren direct aanvallen met twee grote slagersmessen. De eigenaren raakten hierbij allebei gewond.



Kleine buit

De overvallers maakten niet veel buit, zo zegt een politiewoordvoerder in het programma. "Ze hebben eigenlijk alleen een pakje sigaretten meegenomen, waarvan ze onderweg een aantal sigaretten zijn verloren." Het pakje sigaretten ligt nu bij het Nederlands Forensisch Instituut voor sporenonderzoek.



Zwaargewond

De eigenaren van La Nuit, een Pakistaans stel, raakten zwaargewond bij de overval. De man heeft meerdere messteken, waaronder in zijn bovenbeen en lies. Zijn vrouw heeft messteken in haar borst, arm en neus. "Het is een heel nare verwonding: dat mes is echt door haar neus gegaan. Zij houdt daar waarschijnlijk de rest van haar leven littekens aan over."



De dochters van het stel waren boven tijdens de overval, maar kwamen op het lawaai af. Een van de dochters zag hoe haar ouders werden aangevallen en begon met producten te gooien naar de overvallers. Ook haar ouders probeerden terug te vechten.



Een man die toevallig de winkel binnenkwam tijdens de overval werd ook bijna neergestoken. Op weg naar buiten haalde een van de overvallers naar hem uit met zijn mes, maar miste.



Signalement

Volgens de slachtoffers ging het om twee donkergetinte jongens van rond de 20 jaar oud met een normaal postuur. Een van hen is rond de 1.65 meter, heeft grote, uitpuilende ogen en droeg een rode bandana voor zijn gezicht. Hij had een tasje bij zich van de winkel SoLow met de tekst: Halloween.



Zijn mededader was iets langer en droeg een blauwe bandana voor zijn gezicht. Op zijn donkerkleurige jas stond een wit logo of embleem op de rechterschouder.



Het is niet voor het eerst dat de avondwinkel werd overvallen, dat gebeurde al vijf keer eerder. De politie vermoedt dat een aantal van de overvallen aan elkaar gelinkt zijn.



