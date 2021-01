Politie deelt 66 coronaboetes uit bij clipopname Famke Louise

Beeld Brunopress

De politie, die werd ondersteund door de Koninklijke Marechaussee, kwam af op een melding over ‘een festiviteit’. ‘Een grote groep mensen was in een ruimte bijeen en de coronamaatregelen werden overtreden. Het betrof een loods aan de Raasdorperweg. Alle 66 aanwezigen hebben een proces-verbaal ontvangen’, schrijft de politie Haarlemmermeer op Facebook.

Rapper Blacka, die ook meewerkte aan de clip, deelt op zijn Instagram een korte video waarin te zien is dat de politie in de loods is.