‘Politie dacht aan aanslag bij schietincident Nederlandsche Bank’

Dat vertellen de agenten aan De Volkskrant.

Die avond reageerden de agenten op een melding van de marechaussee dat een man medewerkers van de bank bedreigde en in bezit zou zijn van een vuurwapen. Eenmaal ter plaatse kwam de man, met wat achteraf een nepvuurwapen bleek te zijn, op de agenten af. Ze besloten hem neer te schieten. De man overleed ter plekke.

Tegen De Volkskrant vertellen de agenten dat ze niet hebben getwijfeld of de melding van de marechaussee juist was. “We hoorden de marechaussee zeggen: er wordt geschoten bij De Nederlandsche Bank. We zien een persoon met een vuurwapen,” zegt een van de agenten. Vanwege onder andere de locatie, de aard van de melding en omdat Amsterdam al langer voorbereid is op een aanslag, hielden de agenten serieus rekening met een terroristisch incident.

Achteraf bleek dat de man erop uit was geweest om die avond door de politie te worden doodgeschoten, een zogenaamde ‘suicide by cop’. Zijn moeder vertelde tegen Het Parool dat haar zoon al langer rondliep met het idee om op deze manier een einde aan zijn leven te maken.