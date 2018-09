Politie-cao: akkoord, rechter of acties?

Volgens voorzitter van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp zijn er nog twee punten waar ze uit moeten komen.



"We moeten kijken of dat de komende uren nog wat kan opleveren," zei Van de Kamp in het Radio 1 Journaal. "We gaan nu eerst in gesprek met onze kaderleden en besturen om te laten weten hoever we nu staan en misschien komt er dan toch nog een oplossing.''



De punten die belangrijk zijn gaan om het mogelijk eerder uittreden van oudere collega's en de verbetering van de capaciteit bij de opsporing. "Daarin zijn wel stappen gezet, maar dat is nog niet voldoende.''