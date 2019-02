Politie boos op omstanders: 'Reanimatie bijna onmogelijk'

De man moest dinsdagmiddag rond half zes worden gereanimeerd en zat op dat moment in de tram in de Ferdinand Bolstraat.



Volgens de politie ontstond er paniek in de tram. Hoewel hulpdiensten snel ter plaatse waren, werd het levensreddende werk ze bijna onmogelijk gemaakt doordat mensen zo opgingen in hun foto- en filmwerkzaamheden, schrijft de politie op facebook.



Dringen

Het ging door: 'Zelfs nadat wij mensen fysiek aan de kant hadden geduwd, nam snel iemand anders de vrijgekomen plek in,' schrijft de politie. Het slachtoffer is uiteindelijk met een hartslag afgevoerd naar het ziekenhuis.



De hulpverleners hopen dat de omstanders zichzelf nog eens achter hun oren krabben en zich indenken hoe het is als een naaste van hen op die manier wordt gefilmd, schrijft de politie in de Facebookpost. 'Besef dat hulpverleners hierdoor het werk bijna onmogelijk wordt gemaakt.'



Hoe het nu met de man gaat, is niet bekend.