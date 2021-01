Politie: ‘Blij hoe Amsterdammers zich tijdens avondklok hebben gedragen’

Lege straten in het centrum van Amsterdam. Beeld BSR Agency

Hoeveel boetes er precies zijn uitgeschreven, kon de woordvoerder van de politie zondag niet zeggen, behalve dus dat het er ‘veel’ waren. De precieze aantallen worden pas maandag bekendgemaakt. Wel zijn er vier mensen aangehouden: drie voor het negeren van een stopteken en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, één voor belediging van een ambtenaar in functie.

Volgens de woordvoerder was de nacht in Amsterdam op de ‘inmiddels gebruikelijke coronafeestjes’ na rustig. “We zijn heel blij hoe Amsterdammers zich hebben gedragen, zeker als je ziet hoe het elders in het land uit de hand is gelopen.”

De woordvoerder doelde hiermee onder andere op de gebeurtenissen op Urk waar tientallen jongeren de straat opgingen en een coronateststraat in brand werd gestoken. In het Limburgse Stein trad de ME op tegen tientallen rellende jongeren.

Opgeschaald

De Amsterdamse politie had de eerste avondkloknacht opgeschaald en handhaafde actief op het naleven van het uitgaansverbod, dat tussen 21.00 en 04.30 uur van kracht was. Alleen mensen die op de lijst van uitzonderingen stonden, mochten zich op straat begeven. Elk Amsterdams district mocht ‘naar eigen inzicht handhaven’, aldus de woordvoerder.

Zo stond om stipt 21.00 uur op het Hugo de Grootplein een fuik met motoragenten, die boetes uitdeelden aan iedereen die op dat moment nog op straat was. Bij een controle op de Admiraal de Ruijterweg probeerde een fietser te ontsnappen. Beelden van de ontsnappingspoging gingen het internet over. De woordvoerder kon niet zeggen of de fietser een boete heeft gekregen.

“Het is geen leuke maatregel, niemand wil hem, ook wij als politie niet. Maar het virus dwingt ons er op dit moment helaas wel toe,” zegt de woordvoerder. “Als politie zijn we er nu eenmaal om de orde te handhaven. Daar hoort het uitdelen van boetes bij. Onze boodschap blijft: blijf thuis en hou je aan de regels, dan kunnen we na 9 februari misschien weer terug naar de normale situatie.”

