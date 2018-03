Politie bij minder meldingen op tijd dan vorig jaar

In 2016 was de politie bij 85 procent van de spoedmeldingen binnen vijftien minuten aanwezig. Het jaar daarvoor was dit 87 procent.



Het streven is om bij 90 procent van alle spoedmeldingen binnen een kwartier aanwezig te zijn. Volgens de politie is de lichte daling te verklaren door het toegenomen aantal spoedmeldingen dat in 2017 binnenkwam.



Meldkamer

De politie werkt aan een betere afstemming tussen meldkamer en politie-eenheden op straat.



Het precieze aantal spoedmelding dat bij de politie Amsterdam in 2017 binnenkwam, is volgens een woordvoerder nog niet bekend. Maar volgens de woordvoerder zijn het er meer dan in 2016, toen er 32.428 spoedmeldingen werden afgehandeld.



