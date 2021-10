Politie bezorgd om overvallen op belwinkels: grote gevolgen voor slachtoffers én daders

De politie surveilleert extra bij telefoonwinkels, hier op het Bijlmerplein. Daar vonden in ruim twee weken tijd vier overvallen plaats. Beeld Dingena Mol

Volgens de politie liepen rond 11.30 twee minderjarige jongens met een vuurwapen en een mes de KPN-telefoonwinkel op het Binnenhof in. Ze bedreigden het winkelpersoneel en klanten, en gingen er op een scooter vandoor met twee tassen vol telefoons. Er raakte niemand gewond.

Burgernetactie

De politie zette een Burgernetactie en een helikopter in. Iets na 12.00 uur werden twee verdachten onder schot gearresteerd in de Traviatastraat, na meldingen van meerdere getuigen. In de omgeving werd een scooter, een vuurwapen en een tas vol telefoons aangetroffen.

De overval in Amstelveen is de zoveelste in de afgelopen weken. Eerder deze week besloten KPN, Vodafone, Ziggo, T-Mobile en Phonehouse al hun assortiment uit de winkels te halen vanwege de voortdurende overvallen.

KPN gaf daarnaast aan nog meer veiligheidsmaatregelen te nemen na de overval in Amstelveen. De telecomprovider wil eerst voor elke winkel de risico’s inschatten. “We nemen dit probleem heel serieus. We gaan kijken waar we aanvullende maatregelen gaan nemen zodat onze medewerkers op een veilige manier hun werk kunnen blijven doen,” aldus een woordvoerder. Het gaat om ‘zichtbare en onzichtbare maatregelen’.

De telefoonwinkel in Amstelveen blijft in elk geval voorlopig gesloten en de voorraden worden teruggebracht. “Maar we gaan eerst kijken hoe het gaat met onze medewerkers. De impact van een overval is heel groot,” aldus de woordvoerder.

Op het Bijlmerplein zetten verschillende telefoonwinkels ook al beveiliging in om de veiligheid te waarborgen en daarnaast gaf de gemeente aan extra maatregelen te nemen vanwege de reeks (soms gewapende) incidenten. Of er een verband is tussen de eerdere overvallen en die in Amstelveen wordt door de politie onderzocht.

Heftige gevolgen

Ingewijden stellen dat overvallers zich nu op smartphones richten door het gebrek aan contant geld in winkels. Een toestel vertegenwoordigt al snel duizend euro, gewilde iPhones zijn nog waardevoller. De overvallers proberen met geweld toegang te krijgen tot het magazijn van de winkel waar de apparaatjes liggen opgeslagen. Het doel is om zoveel mogelijk toestellen te stelen. Gestolen partijen worden vervolgens snel van de hand gedaan en per bundel verkocht aan helers. Die betalen een aanzienlijk bedrag aan de dief en verkopen de toestellen vervolgens per stuk weer door.

Vooral het feit dat bij de overvallen (namaak)vuurwapens en messen worden gebruikt baart de politie grote zorgen. “Voor personeel en klanten is een dergelijke overval echt heel heftig,” zegt een woordvoerder. “Jonge daders realiseren zich soms ook onvoldoende dat een veroordeling voor zo’n roof ze de rest van hun leven kan blijven achtervolgen.”