Politie bewaakt gebouw van De Telegraaf

De entree is nog afgezet met linten en de gesneuvelde ramen zijn inmiddels bedekt met houten platen. Bij De Telegraaf reed in de nacht van maandag op dinsdag een bestelauto door de pui heen. Die auto werd vervolgens in brand gestoken.



Naar aanleiding van de aanslagen bij De Telegraaf en Panorama heeft de gemeente eerder dinsdag al besloten cameratoezicht in te zetten bij de redacties in de stad die regelmatig schrijven over georganiseerde criminaliteit.



De maatregelen worden getroffen bij de gebouwen waarin de redacties van De Telegraaf, Panorama, Nieuwe Revu, NRC, AT5, Het Parool, de Volkskrant en Trouw zijn gehuisvest. "Hoewel er geen concrete informatie is dat er opnieuw een incident plaats zal vinden, kan niets worden uitgesloten," aldus de gemeente Amsterdam.



