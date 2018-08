Politie bevrijdt honden uit auto's bij hondenshow

Margje de Jong, directeur van de Dierenambulance Amsterdam is een dag later nog vol onbegrip over deze dierenmishandeling. "Ik snap niet dat mensen met hun honden door heel Europa rijden langs allerlei hondenshows en hun hond dan zo achterlaten in een snikhete auto."



De politie kreeg gisteren meldingen binnen over de oververhitte auto's en riep de hulp in van de Dierenambulance. Zes ruiten zijn ingeslagen om honden te bevrijden. De politie schreef drie bekeuringen uit van 750 euro en gaf nog een aantal 'pittige waarschuwingen', aldus een woordvoerder.



Veertig graden

Gisteren was niet meer zo'n hete dag, maar in de autogarage van de RAI liepen de temperaturen desalniettemin hoog op, tot dertig graden, waardoor het, volgens de politie, in de auto's al snel veertig graden kan worden.



"Honden kunnen heel slecht hun temperatuur reguleren," zegt De Jong van de Dierenambulance. "Ze raken dus snel oververhit en kunnen uiteindelijk sterven. Dat kan binnen twintig minuten gebeuren, dus we moeten er snel bij zijn."



Natte handdoeken

De honden zijn ter plekke behandeld door een dierenarts, die natte handdoeken wikkelde om de pootjes. Dit is volgens De Jong de beste behandeling van oververhitting. "Bij handdoeken om de rug koelen de honden weer te snel af." De dieren maken het weer goed.



De World Dog Show in de RAI duurt tot en met zondag. De politie zal de komende dagen extra controleren op honden in de auto's. De wedstrijdleiding had al aangekondigd streng op te treden tegen baasjes die honden in de auto achterlaten. Die worden uit de competitie genomen.



Protesten

De grote hondenshow leidde de afgelopen dagen al tot protesten. Tegenstanders maken onder meer bezwaar tegen het doorfokken van de honden om aan shows te kunnen deelnemen.



Margje de Jong zegt dat de Dierenambulance vaker moet uitrukken om honden uit een te hete auto te bevrijden. "Mensen beseffen niet hoe gevaarlijk dit is. We hebben zelfs speciale thermometers aangeschaft, waarmee we met infrarood van buitenaf de temperatuur kunnen meten in de auto." Alleen de politie mag ramen inslaan. "Wij mogen dat alleen doen na toestemming."



