Politie bemiddelde al eerder tussen slachtoffer De Wittenstraat en vermoedelijke dader Ricardo S. (57): ‘Dit is gewoonweg afschuwelijk’

Buurtbewoners hebben bloemen, kaarsen en brieven neergelegd op de plek waar Karin Formark werd vermoord. Beeld Jennifer Gijrath

Een handvol buurtbewoners staat vrijdagochtend in de stromende regen voor het huis in de De Wittenstraat in West waar Karin Formark (47) donderdag werd doodgeschoten, naar alle waarschijnlijkheid door haar bovenbuurman. Ze schudden hun hoofden vol ongeloof, kijken zwijgend naar de bloemen en kaarsen voor de deur. “Dit is een heel hechte buurt,” zegt een vrouw. Ze slaat haar hand voor haar mond. “Het slaat echt in als een bom.”

Formark werd donderdag rond 8.00 uur beschoten voor haar deur in de De Wittenstraat. Ze overleed ter plekke. Haar bovenbuurman Ricardo S. (57) werd even later dood aangetroffen in een parkeergarage aan de De Wittenkade, bevestigt de politie. Hij zou zichzelf om het leven hebben gebracht.

Zorgen om kinderen

Formark werkte bijna tien jaar bij het OLVG West, op het laatst als verpleegkundig specialist op de afdeling maag-, lever- en darmziekten. Volgens een woordvoerder is de schok groot. “Dit is gewoonweg afschuwelijk. Dit raakt het hele OLVG. We zijn intens verdrietig en proberen elkaar te ondersteunen.”

Formark was moeder van drie kinderen en een geliefde buurtbewoner. Volgens meerdere getuigen was ten minste een van haar kinderen aanwezig bij de schietpartij. Dat kan de politie nog niet bevestigen. “Ik maak me zoveel zorgen om de kinderen,” zegt een buurtbewoner. “En ook om de andere kinderen in de buurt. De mijne zijn bang dat mij dit ook kan overkomen. Ik wil ze niet teveel confronteren met wapens, maar ook duidelijk maken dat het gebruiken van een pistool niet normaal is.”

Op basisschool De Catamaran, een paar straten verderop, is een bijeenkomst georganiseerd voor ouders en kinderen. Ook is er een gedenkplek ingericht. De politie geeft aan dat mensen die hulp nodig hebben zich kunnen melden bij Slachtofferhulp Nederland.

Statement familie

Ricardo S. werkte 25 jaar als hotdogverkoper in de stad, bevestigen uitbaters van andere hotdogkramen. Zijn vrouw komt uit een familie die bekend is in het kleine wereldje van die kramen.

De familie van S. wil niet te veel ingaan op wat er de afgelopen jaren gespeeld heeft, ‘maar er werd overlast ervaren,’ laten ze in een statement weten. “Elk weldenkend mens kan begrijpen dat dit nooit een reden had mogen wezen voor dit afschuwelijke misdrijf. We betreuren ten zeerste wat er gebeurd is en leven mee met de familie van het slachtoffer. Daar gaan onze gedachten ook naar uit. We hebben niet kunnen bevroeden dat dit te gebeuren stond. Het was een heel grote schok om te horen wat er is gebeurd. We hebben er geen verklaring voor. Het verdriet is heel groot.” De familie zegt dat er ‘alleen maar slachtoffers zijn’.

In de knoop met zichzelf

Ricardo S. woonde met zijn vrouw en kind boven Formark. De politie laat weten dat er de afgelopen drie jaar geen registraties zijn op het adres; voor die tijd zijn er wél enkele meldingen gedaan. Er is toen door de politie, in samenwerking met andere instanties, bemiddeld tussen de buren. “Omdat dit al drie jaar geleden is, kwam de schietpartij voor ons als een verrassing,” zegt een woordvoerder. Het is onduidelijk of de ruzie van destijds met het misdrijf te maken heeft, aldus de politie.

Volgens collega’s en vrienden van S. duurde de ruzie tussen de buren al zeker vier tot vijf jaar. S. kon daar niet goed mee omgaan, zeggen ze. “Hij zat de laatste tijd met zichzelf in de knoop.”

Wat er precies is gebeurd en wat het motief voor de moord kan zijn geweest, blijft vooralsnog onduidelijk.

Witte roos

De sfeer in de De Wittenstraat is vrijdag aangeslagen. Veel mensen die een bloemetje komen neerleggen, kenden het slachtoffer of haar kinderen goed. Een jongen tilt het zadel van zijn scooter op en haalt er een witte roos uit, gewikkeld in plastic. Zwijgend legt hij de bloem voor de deur, kijkt er even naar en sjeest weer weg. Twee vrouwen komen net aangefietst, ze huilen. “Het is niet te bevatten,” zegt een bewoner. “Liquidaties zijn altijd erg, maar dit gaat om een moeder. Niet alleen haar leven, maar ook die van haar kinderen, familie en vrienden zijn verwoest.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: