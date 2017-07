Politie: Bel niet bij elke bedelaar 112

Die indruk was ontstaan na een bericht op Facebook van afgelopen woensdag, waarin de politie Amstelveen opriep het alarmnummer te bellen bij bedelaars in metrolijn 51. Die zouden vooral in de zomermaanden een 'hardnekkig probleem' vormen, stond er.



De politie trekt dat nu toch terug. Alleen wanneer te zien is dat bedelen als dekmantel wordt gebruikt voor criminele activiteiten zoals bijvoorbeeld zakkenrollen is een belletje naar het alarmnummer geoorloofd. Dan is namelijk sprake van een verdachte situatie, bij alleen bedelen niet.



Bendes

De politie stipt nog maar eens aan dat bedelaars vaak in 'bendes' opereren en met busjes of of auto's door het land vervoerd worden om te bedelen. Ondertussen worden er echter ook zakken gerold, schrijft de politie.



Het GVB onderzoekt al enige tijd een openbaarvervoerverbod voor bedelaars en is met de politie in gesprek.



Tussen 2014 en 2016 verdubbelde het aantal boetes voor bedelen.