Politie: beeld Aidsfonds is misschien gewoon omgevallen

Beeld ANP

Hoe het kunstwerk, dat sinds 1 december op het Beursplein stond, zomaar kon omvallen, durft de politie niet te zeggen. Het zou de wind kunnen zijn, maar ook iets anders. Wat na bestudering van camerabeelden in ieder geval blijkt: op het moment dat het roze, 3D-geprinte beeld omviel, was er niemand in de buurt.

Het knalroze kunstwerk toonde een jonge vrouw, staande in een waterbassin. Iedere veertig seconde liet het beeld een traan. Dit stond symbool voor alle aidsslachtoffers wereldwijd - gemiddeld één iedere veertig seconde.

Donderdagavond werd bekend dat het kunstwerk verstrekkend was beschadigd. Aanvankelijk werd gedacht aan vandalisme of een gerichte actie, maar later maakte het Aidsfonds bekend dat het waarschijnlijk om baldadigheid ging.

Het Aidsfonds acht het nog altijd onwaarschijnlijk dat het beeld zomaar is omgevallen. Volgens een woordvoerder is ‘forse kracht’ nodig om het beeld omver te krijgen. Dat heeft de bouwer van het beeld desgevraagd nog aan het fonds bevestigd.

“Weet je, om een lang verhaal kort te maken. Het vervelendste is dat het beeld stuk is,” besluit de woordvoerder. Waarschijnlijk is het beeld komende donderdag weer hersteld, waarna het als gepland verhuist naar Amersfoort. Daarna staan ook Leeuwarden en Groningen nog op de planning.