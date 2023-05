Politie beëindigt protest UvA-campus, 14 arrestaties

14 demonstranten werden door de politie gearresteerd. Beeld Jakob van Vliet

De politie begon dinsdag rond 22.20 met het ontruimen van de Nieuwe Achtergracht. Demonstranten die buiten het UvA-gebouw stonden werden door de mobiele eenheid met wapenstok en schild verdreven. Tientallen demonstranten bevonden zich toen nog in het universiteitscomplex.

Tien mensen gingen na een laatste waarschuwing van de politie weg. In totaal werden 14 demonstranten gearresteerd voor lokaalvredebreuk en weerspannigheid. Rond 23.45 uur droeg de politie het pand over aan het universiteitsbestuur.

Een kleine honderd sympathisanten stonden tijdens de ontruiming aan de overkant van de gracht en moedigden de arrestanten aan. ‘Cops off campus’ en ‘who's university? Our univerity’ waren slogans waarmee zij de bezetters die werden afgevoerd een hart onder de riem staken.

‘Eisen onze universiteit terug’

Het protest was onderdeel van het collectief Amsterdam Autonomous Coalition, waar onder meer Mokum Kraakt en University Rebellion UvA deel van uitmaken. Er was ’s middags een tent opgezet en er lagen slaapmatjes en dekens. Rondom de hal hingen de posters van verschillende organisaties, met teksten als: ‘Occupy UvA!’

“We eisen onze universiteit terug,” zei woordvoerder Joseph (hij wil niet met zijn leeftijd en achternaam in de media). “We willen de universiteit transformeren, zodat die weer gerund wordt door studenten en medewerkers. Ons doel is: decolonize, decarbonate and democratise.” Oftewel: dekoloniseer, stop met fossiele brandstoffen en democratiseer.

Concreet betekent dat volgens Joseph bijvoorbeeld dat niet alleen de onderzoekssamenwerkingen met Shell en andere fossiele bedrijven worden stopgezet, maar ook dat er geen gastcolleges meer worden gegeven door Shellmedewerkers.

Daarnaast willen de demonstranten dat de UvA de banden verbreekt met instanties die ‘medeplichtig zijn aan het Israëlische apartheidsregime’. Ook moet er meer aandacht komen voor de mentale gezondheid van studenten en staf.

Op de UvA liepen dinsdagmiddag veel andere studenten langs, die verwonderd naar de bezetting keken. “Ik vind wel dat het wat veel organisaties bij elkaar zijn,” zei een meisje tegen een ander. Maar volgens Joseph hebben al die organisaties een belangrijke gemene deler: ze willen dat de universiteit weer een plek wordt voor mensen, in plaats van voor winst.

Politiegeweld

Op de vraag waarom de universiteit de politie inschakelde is een woordvoerder van de UvA kort: “Wij hebben het vaak vriendelijk gevraagd. Als er dan niet geluisterd wordt, komt de politie. Dat is de consequentie.”

In januari werd een deel van het Binnengasthuis, de voormalige Amsterdamse Academische Club van de UvA, bezet door actievoerders. Zij eisten dat de universiteit haar banden met Shell zou verbreken. De politie en ME ontruimden het gebouw en dertig mensen werden gearresteerd.

Joseph: “Als we proberen te protesteren vanwege onderwerpen als Shell of gerechtigheid voor Palestina, of zelfs alleen maar proberen erover te praten, worden we heel slecht behandeld. In januari is zelfs iemands hand gebroken door politiegeweld. En dan noemen ze ons gewelddadig.”

Klimaatdoelen

In februari maakte de UvA bekend een voorlopige stop te zetten op nieuwe onderzoekssamenwerkingen met Shell en andere bedrijven uit de fossiele industrie. Het college van bestuur gaat hier eerst over in gesprek met studenten en medewerkers.

Ook op andere universiteiten werd de afgelopen maanden gedemonstreerd tegen samenwerkingen met de fossiele industrie. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) besloot in april geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met fossiele energiebedrijven als zij zich onvoldoende inspannen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

