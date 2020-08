Politie beëindigt feest in Het Twiske met meer dan 200 jongeren

Foto ter illustratie. Beeld ANP

Meer dan 200 jongeren waren in het natuurgebied ten noordwesten van Amsterdam bijeen, compleet met muziek drank en lachgas. ‘Op geen enkele wijze was het feestje coronaproof,’ schrijft de wijkagent.

Onder jongeren vinden de laatste tijd relatief vaak besmettingen plaats. Van het totale aantal coronapatiënten behoorde in juli 17 procent tot de twintigers. In maart was dat nog 7 procent. Reden voor premier Rutte om afgelopen donderdag tijdens de persconferentie juist die groep aan te spreken op hun gedrag. “Kom niet in de buurt van ouderen, of mensen met een zwakke gezondheid. Dat risico mag je niet nemen. Het virus is geen grap.”

Buitenlucht

Besmettingen kunnen ook in de buitenlucht plaatsvinden, bleek toen zaterdag bekend werd dat in het Friese Dokkum veertien jongeren zijn besmet op een feestje in de buitenlucht. Opvallend, want veel mensen denken dat het risico op een besmetting in de buitenlucht zeer klein is. Volgens de Friese GGD toont de uitbraak in Dokkum hoe belangrijk het is om ook in de buitenlucht genoeg afstand te houden.

De afgelopen weken en maanden zijn vaker feesten beëindigd door de politie.