Politie beëindigt blokkade Greenpeace bij sluis IJmuiden

Greenpeace-activisten in IJmuiden. Beeld © Marten van Dijl / Greenpeace

Burgemeester van Velsen Frank Dales vroeg Greenpeace al om de actie zelf te stoppen. Greenpeace zei niet zelf weg te willen gaan, waarna de politie is ingezet in opdracht van de burgemeester. Dat ging zonder problemen.

Afgelopen nacht begon de blokkade van een met soja volgeladen schip dat afkomstig is uit Brazilië. De milieuorganisatie protesteert hiermee tegen in haar ogen ‘gebrekkige Europese wetgeving ter bescherming van bossen’.

Het 225 meter lange schip, de Crimson Ace, werd woensdagochtend in alle vroegte door ruim zestig actievoerders geblokkeerd toen het bij IJmuiden naar de Noordersluis voer. Volgens Greenpeace, dat benadrukte dat het om een vreedzame actie ging, is het schip geladen met 60 miljoen kilo soja. Klimmers van de milieuorganisatie hebben de sluisdeur geblokkeerd met een 40 meter lang spandoek.

De Crimson Ace vertrok vorige maand vanuit Paranagua, een haven in het zuiden van Brazilië. ‘Dit schip, Crimson Ace, zit vol soja waarvan de herkomst volstrekt onduidelijk is,’ zegt Greenpeacedirecteur Andy Palmen in een persbericht. ‘Certificering heeft gefaald, want in de praktijk komt alles op één hoop terecht.’

“Jaarlijks komen er vele schepen met palmolie, vlees en soja naar onze havens. Nederland is de poort van Europa voor de import van producten waarvoor natuur wordt verwoest en mensenrechten geschonden,” zei Palmen vorige maand, toen de milieuorganisatie al dreigde met actie tegen de Crimson Ace.

Medeverantwoordelijk

Binnen de EU is Nederland de grootste importeur van sojabonen, wat vooral wordt gebruikt voor veevoer. Zestig procent van de soja die Nederland importeert, komt uit Brazilië. Tweederde wordt overigens meteen weer uitgevoerd naar andere Europese landen, zoals Duitsland, België en Denemarken.

Uit eerder onderzoek in opdracht van Greenpeace concludeert de milieuorganisatie dat voor de hoeveelheid soja die Nederland importeert uit Brazilië vier keer de oppervlakte van de provincie Noord-Holland nodig is. De milieuorganisatie vreest dat ook voor de lading van dit schip boslandschap heeft moeten wijken. “We bedienen de bulldozers niet, maar via deze handel zijn Europeanen wel medeverantwoordelijk voor kaalkap op Borneo tot branden in Brazilië,” zei Palmen daarover eerder.

Inheemse leiders

De milieuorganisatie kreeg bijval van inheemse leiders uit Brazilië, die bij de actie aanwezig waren. ‘Wij zijn van ons land verdreven en onze rivieren zijn vervuild met gif, allemaal om ruimte te maken voor grootschalige landbouw,’ zegt Alberto Terena van het Braziliaanse Terenavolk in het persbericht van Greenpeace. ‘Europa is medeverantwoordelijk voor de verwoesting van ons thuis en kan er via deze wetgeving voor zorgen dat hier verandering in komt.’

Het Amsterdamse havenbedrijf bracht vorig jaar de risico’s in de productieketens van soja en palmolie in kaart. Deze agrarische bulkgoederen zijn belangrijke ladingstromen voor de haven. “Bedrijven beloven al decennialang beterschap, zonder die belofte na te komen,” vindt Greenpeacedirecteur Palmen. “Wetgeving is de enige manier om dit voor elkaar te krijgen, maar dan moet deze wel waterdicht zijn.”

‘Zo lang als nodig’

Greenpeace laat weten dat de klimmers die sinds vannacht het schip blokkeren er nog zijn. “De blokkade gaat door”, aldus de Greenpeace-woordvoerster. De politie is aanwezig om de situatie in de gaten te houden. Burgemeester van Velsen Frank Dales heeft laten weten dat hij het demonstratierecht belangrijk vindt en nog niet ingrijpt. Wel moet hij ook de belangen van onder meer de scheepvaart meewegen. Betrokken partijen zijn middag opnieuw met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden. De woordvoerster van Greenpeace benadrukt dat de demonstranten blijven tot dat hun eisen zijn ingewilligd. “Wij blijven zo lang als nodig is.”



De woordvoerster van de haven van Amsterdam zegt dat de haven het doel van Greenpeace goed vindt, maar dat het middel van blokkade niet wenselijk is. “Ze leggen de haven plat met die actie.” Volgens haar lopen negentien schepen vertraging op door de blokkade. Die zullen nu door de Zeesluis gaan in plaats van de Noordersluis.