Politie beëindigde zaterdagnacht drie illegale feesten

De politie moest zaterdagnacht driemaal uitrukken om illegale feesten te beëindigen. Beeld Politie Amsterdam

Rond 2.00 uur beëindigde de politie het eerste feest, in een woning in de Gustav Mahlerlaan in Zuid, waar zo’n zestig personen waren. Zowel de huiseigenaren als iemand die ‘ogenschijnlijk als een soort portier fungeerde’ kregen een proces verbaal.

Ongeveer een half uur later kon de politie naar een bedrijfspand aan de Anthony Fokkerweg, ook in Zuid. Zo’n veertig feestvierders maakten zich op tijd uit de voeten, de overige 46 aanwezigen kregen allen ook een proces verbaal. De politie hield twee personen aan: iemand die een agent op zijn kaak sloeg, en iemand die zich niet kon identificeren.

Iets voor 3.00 uur werd het derde feest beëindigd, ditmaal in de Leidsekruisstraat in het centrum, met meer dan twintig personen. Hier werd één persoon aangehouden, die niet naar de politie luisterde.

Eerdere feesten

Vrijdagnacht beëindigde de politie ook al een illegaal feest, in de Van Eeghenstraat in Zuid. Daarbij waren ongeveer tien personen aanwezig.

Vorig weekend was het ook raak: toen maakte de politie een eind aan een groot feest in Hilversum, waar zo’n 300 mensen op afkwamen, vooral Amsterdammers. De verontwaardiging was toen groot, zowel bij politie als op sociale media. Ook nu benadrukt de politie: illegale feesten kunnen leiden tot verdere verspreiding van het coronavirus, waardoor de gedeeltelijke lockdown langer kan duren.