Politie beboet brandweerbaas Leen Schaap

Dat schrijft NRC. Smit werd eerder dit jaar ontslagen wegens verduistering van politiegeld.



Het gaat om agenten die op kosten van de politie concerten in de Ziggo Dome bijwoonden van artiesten als Mark Knopfler en Prince of kaartjes kregen voor optredens van De Toppers of wedstrijden van Ajax in de Johan Cruijff ArenA.



Disciplinaire maatregelen

Ook de plaatsvervangend eenheidschef van de politie Amsterdam Jan Pronker wordt disciplinair aangepakt, net als de tweede man van de Landelijke Eenheid van de nationale politie Willem Woelders.



De politie heeft deze functionarissen laten weten het voornemen te hebben tot 'disciplinaire maatregelen'. Ze worden financieel bestraft voor bedragen van gemiddeld een paar honderd euro, meldt de krant.



Integriteitsonderzoek

De aangekondigde disciplinaire straffen tegen politiemensen zijn een uitvloeisel van een integriteitsonderzoek naar commissaris Ad Smit. Het onderzoek naar Smit kwam in 2016 via Het Parool naar buiten.



Oud-politiecommissaris Schaap is sinds twee jaar als commandant belast met het aanscherpen van de integriteitsregels bij de Amsterdamse brandweer. De betrokkenen kunnen nog bezwaar aantekenen tegen de sancties.



Halsema opnieuw fel over bedreigingen Leen Schaap