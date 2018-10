Politie beboet 49 fietsers zonder licht op Overtoom

Dat tweet Jeroen Heuts, een van de agenten die de controles deed. Het hoogst gemeten promillage was 1,5. Dat is bijna drie keer de toegestane hoeveelheid.



Voor het fietsen zonder licht werd een boete van 64 euro uitgeschreven en dat zorgde voor een aantal opmerkelijke reacties, schrijft de agent. Zo zou een studente een diender zelfs aangeboden hebben de boete 'in natura' te betalen. Zij is gewaarschuwd voor poging tot omkoping van een ambtenaar in functie.



Een andere beboete fietser gaf aan in hoger beroep te gaan omdat ze lampjes in haar zak had, schrijft de agent. Ze zei dat ze rechten studeerde en zeker wist een eventueel hoger beroep te winnen.



