Politie arresteert zes verdachten voor mishandelen en op spoor duwen man op station Bijlmer

Een grote groep jongeren sloeg en schopte vrijdagavond rond 21.25 uur een jonge man op het station en duwde hem op het spoor. Het slachtoffer werd daarbij ook tegen zijn hoofd geschopt. Wie het slachtoffer is, is nog altijd onduidelijk. Hij heeft zich, ondanks meerdere verzoeken van de politie, nog niet gemeld.

Op sociale media gingen afgelopen weekend beelden van de zware mishandeling – die door de politie wordt gekwalificeerd als poging tot doodslag – rond. Daarop was ook te zien dat een kind, dat eruit ziet als van basisschoolleeftijd, deelnam aan de mishandeling.

Omstanders grepen niet in

Zaterdag verspreidde de politie camerabeelden waarop verdachten van de mishandeling onherkenbaar te zien waren. Daarmee wilde de politie de verdachten eerst de kans geven zich te melden. Vijf van de zes personen gaven dit weekend gehoor aan die oproep; zij meldden zich bij de politie. Ook de zesde is aangehouden. De politie zegt meer verdachten in beeld te hebben.

Wat er aan de mishandeling vooraf is gegaan, is nog altijd niet duidelijk. Een grote groep mensen heeft de mishandeling zien gebeuren, maar greep niet in. De recherche zegt dat er meerdere verhalen over de aanleiding rondgaan, maar dat er ‘nog niets concreets’ vaststaat.

