Politie arresteert verdachte valse meldingen handgranaat

Politieonderzoek bij club Mad Fox, gelegen onder het Hotel W. Beeld Het Parool

Wat zijn rol precies was bij de valse meldingen is niet bekend. Ook wil de politie niks zeggen over de leeftijd van de verdachte en onder welke omstandigheden hij is gearresteerd. De verdachte zit in beperking en mag geen contact hebben met de buitenwereld.

In maart en april kreeg de politie een telefoontje van een man die zich voorstelde als Achmed. Hij beweerde beide keren dat hij had gezien dat iemand een handgranaat bij de club naar binnen gooide. In beide gevallen bleek het om een valse melding te gaan.

Op 5 april ontplofte daadwerkelijk een granaat bij de ingang van Mad Fox. De club was op dat moment gesloten. Meteen daarna besloot burgemeester Femke Halsema Mad Fox voor onbepaalde tijd te sluiten. De politie heeft in die zaak nog geen verdachten gearresteerd.