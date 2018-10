Politie arresteert verdachte moord Mieremet

Hij was al langer in beeld als betrokkene bij de uitvoering van de liquidatie.



Onlangs schetste het Openbaar Ministerie in de veelvoudige liquidatiezaak tegen Willem Holleeder dat het driemanschap Holleeder-Dino Soerel-Stanley Hillis aan twee 'moordcommando's' opdrachten tot liquidaties gaf.



'De Groep Alkmaar' zou verantwoordelijk zijn geweest voor de uitvoering van de liquidaties van Willem Endstra (2004, Amsterdam-Zuid) en Mieremet en bestond volgens aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher voornamelijk uit Turkse Nederlanders. Dat groepje zou onder meer via Jurmaine B. zijn aangestuurd.



De schutter die Endstra hoogstwaarschijnlijk heeft doodgeschoten, de Rus Namik Abbasov, is in zijn cel overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij was ook voor een paar dagen in Thailand rond de moord op Mieremet. Datzelfde gold voor de Alkmaarse Turk Ali N., die eveneens betrokken zou zijn geweest bij het voorbereiden van de moord op Endstra.



Gevangene Soerel al gearresteerd

Dino Soerel is anderhalve week geleden ook gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moorden op Mieremet en Willem Endstra. Hij heeft al levenslang voor de liquidaties van de handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman (2005) en de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl (2006).



De in de Amsterdamse onderwereld eveneens bekende Donald G. is voor betrokkenheid bij de liquidatie van Endstra en het lidmaatschap van een criminele organisatie met liquidaties als oogmerk tegelijk met Soerel gearresteerd in zijn villa in het Spaanse Alicante.



Jurmaine B. werd op relevante momenten rond de liquidaties vaak gezien met vermoede andere sleutelspelers in de organisatie.



Hij staat in Amsterdam sinds 2013 geregistreerd als personal trainer.



Volg hier het liveblog van het megaproces tegen Willem Holleeder