Politie arresteert klimaatactivisten bij Krasnapolsky in Amsterdam

Zo'n 30 activisten van GreenPeace bezetten het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam. Beeld ANP / Inter Visual Studio

De betogers zaten aan elkaar vastgeketend en -gelijmd voor de ingang van het hotel op de Dam, waar dinsdag en woensdag de Regenerative Agriculture & Food Systems Summit plaatsvindt. De activisten houden de deelnemende bedrijven aan deze top van de voedselindustrie verantwoordelijk voor milieuvervuiling, kinderarbeid, uitbuiting van boeren en landroof.

“Deze bedrijven doen alsof ze de overgang naar een veerkrachtiger en rechtvaardiger voedselsysteem leiden, maar ze liggen in de eerste plaats aan de basis van onze onderling verbonden sociale, klimaat-, ecologische en gezondheidscrisis,” schrijven ze in een persbericht. Op het dak van het hotel hadden ze een groot spandoek gehangen met de tekst ‘Fight Greenwashing Agro-Industry for Food Justice’.

