Politie arresteert elf mensen die KOZP-betogers lastigvallen

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) protesteert rondom de Sinterklaasintocht in Breda. Beeld ANP

De aangehouden personen waren volgens de politie meermaals gevraagd te vertrekken. Omdat ze hier geen gehoor aan gaven, zijn ze opgepakt.

Rond de klok van 10.00 uur verzamelden zo’n vijftig à zestig mensen zich om te gaan demonstreren tegen Zwarte Piet in Breda. Zij zetten hun woorden kracht bij met borden met teksten als ‘mijn huis en haar zijn geen kostuum’ en ‘racisme is geen kinderfeest’.

In het ernaast gelegen Valkenberg stromen ondertussen ouders en kinderen naar binnen om Sinterklaas te onthalen. Dat gebeurt allemaal in een vooralsnog gemoedelijke sfeer. De politie is in groten getale aanwezig: zo’n veertig agenten houden een oogje in het zeil. Bij de politiemacht die op de been is, zijn vijf agenten uit Amsterdam van het zogeheten Caribisch Netwerk. Zij lopen bij alle demo’s van Kick Out Zwarte Piet mee.

Harde kern

Die agenten moesten even na 11.00 uur optreden en voorkwamen een confrontatie. Een groepje Bredanaars trok richting de demonstranten en riep ‘blijf uit onze stad en laat onze kinderen het sinterklaasfeest vieren’. Een deel was van de harde kern van NAC. Ze werden door de politie tegengehouden en zijn inmiddels weer vertrokken.