Politie Amsterdam vindt drugs en 4 ton cash na controle bakfiets

Agenten zagen op vrijdag 20 mei de 46-jarige man op zijn elektrische bakfiets door rood rijden, meldt de politie donderdag. Ze zetten hem aan de kant en vroegen of ze in zijn afgedekte bakfiets mochten kijken. Daarin vonden ze een tas met een grote hoeveelheid hennep en voorgedraaide joints. De fietser werd daarop aangehouden.

Politiemensen in burger hielden vervolgens de woning van de man in de gaten en zagen al gauw een man naar buiten komen met meerdere grote tassen. Toen de agenten een henneplucht roken, besloten ze hem te controleren en troffen ze eveneens een flinke hoeveelheid hennep en joints aan. Nadat ook deze man was aangehouden, werd de woning doorzocht. Hier lagen nog meer softdrugs en enkele duizenden euro’s aan contant geld. Op een ondergelegen balkon zag de politie vervolgens nog een grote tas. Aangezien het vermoeden bestond dat die naar beneden was gegooid, werd deze gecontroleerd. In de tas zat nog eens bijna 4 ton aan cash.

De mannen zijn inmiddels weer op vrije voeten, zo besliste de raadkamer van de rechtbank begin deze week. Ze blijven nog wel verdachte.