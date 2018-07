Politie Amstelveen waarschuwt voor potloodventers

Om de veiligheid rondom de campus te vergroten is gezorgd voor extra cameratoezicht. Bovendien adviseert de politie om alleen de wegen te gebruiken die goed zijn verlicht.



Met een voorlichtingsfilm wil de politie in samenwerking met studentenhuisvester DUWO laten zien wat de veilige route van en naar de campus is.



Zwarte lange jas

In de film moet een man in een zwarte lange jas met capuchon en een wit masker de potloodventer voorstellen. Vanachter een boom loert hij op vrouwen die een verkeerde route afleggen. Te zien is dat een studente zich nog net op tijd bedenkt en de juiste weg inslaat.



De politie plaatste op Facebook in dezelfde serie een andere video om te waarschuwen voor onbevoegden die de complexen insluipen.



Op de website Campus Uilenstede Safety staat meer informatie over veilig wonen op de campus.