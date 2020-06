Politie: agenten betraden studentenwoning Uilenstede onrechtmatig

Studentencampus Uilenstede. Beeld Sanne Zurné

“Er is een verkeerde inschatting gemaakt. Het binnentreden had niet gemogen en was niet rechtmatig,” aldus een woordvoerder van de politie.

“Ik zat met een huisgenoot op de bank toen ik opeens gestommel hoorde op de gang,” vertelde een van de bewoners woensdag tegen Het Parool. “Toen ik ging kijken stonden er twee agenten voor mijn neus.” De agenten kwamen af op een melding van geluidsoverlast, en liepen de gangen af. “Ik zei nog: je mag hier niet zomaar naar binnenlopen met een eigen sleutel, dit is onze woning. Maar volgens hen zijn de gang en woonkamer openbare ruimtes.”

Vervolgens stapte een agent echter ook een van de slaapkamers binnen, aldus de bewoner. Ook die mocht hij gewoon betreden, vond hij, omdat hij had aangeklopt en vervolgens werd uitgenodigd binnen te komen. “Maar dat is helemaal niet waar,” zegt de bewoner. “De deur stond op een kier en tijdens het aankloppen liep hij al naar binnen. Er was helemaal geen tijd om te reageren.”

Op het balkon van de slaapkamer zat een aantal huisgenoten met elkaar te praten. De agent sprak hen aan op het geluid en het niet in acht nemen van 1,5 meter afstand. “Naar hun idee zijn wij geen huisgenoten en moeten we afstand houden, terwijl we in dezelfde ruimte wonen.”

Volgens de politiewoordvoerder is de wijkagent (niet een van de betreffende agenten) kort na dit incident in contact geweest met enkele bewoners van de betreffende eenheid, de voorzitter van de bewonersvereniging en de woningstichting. “In deze gesprekken is uitleg gegeven omtrent hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we als politie hier in de toekomst mee omgaan. Een bijeenkomst met evaluatie wordt binnenkort gepland.”

Of er voor de agenten repercussies volgen, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

Levensbedreigende calamiteiten

Verhuurder Stichting Duwo liet woensdag in een reactie weten dat hulpdiensten, waaronder de politie, in het belang van de veiligheid inderdaad door middel van een sleutel toegang kunnen krijgen tot de algemene ruimtes. “Maar dit is alleen in het geval van levensbedreigende calamiteiten. Deze actie van de politie valt hier niet onder.”

De tag, een elektrische sleutel, is inmiddels geblokkeerd. Duwo erkent dat de politie haar boekje te buiten is gegaan en onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. “We gaan hierover in gesprek en betrekken de bewoners daar nadrukkelijk bij. Of de politie wederom toegang krijgt tot algemene ruimtes, hangt af van de uitkomst van de overleggen.”

Het is niet de eerste keer dat er gesteggel is tussen de politie en bewoners van Uilenstede. Studenten hebben aparte slaapkamers, maar delen de gang, woonkamer en badkamers, vaak met wel veertien mensen. De politie ziet een ‘eenheid’, zoals de bewoners van één gang genoemd worden, niet als één huishouden. Daarom werden er boetes uitgedeeld als de studenten geen afstand hielden. Onterecht, vonden ze zelf.