Politie abseilend van Pontsteiger voor aanhouding man met mes

De Pontsteiger. Beeld Shutterstock

Pontsteiger-bewoner Masoom Tulsiani kreeg rond 12.30 uur door dat er iets aan de hand was. “Bij een van de woningen boven mij stond een man op het balkon met een mes. Hij schreeuwde en gooide allerlei voorwerpen, zoals een stoel, naar beneden. Ook brak hij het glas van zijn balkon.”

De politie is volgens Tulsiani bijna drie uur bezig geweest om de man kalm te krijgen. Daarna kwam een arrestatieteam. “Ik hoorde een paar schoten en zag later hoe de man, zonder verwondingen, op een stretcher in de ambulance werd getild.”

In een mail van MVGM Wonen aan bewoners schrijft de verhuurder dat het om ‘een verward persoon’ ging en de politie uit veiligheidsoverwegingen het binnenplein tijdelijk moest afsluiten. Een politiewoordvoerder laat weten dat de man is aangehouden voor ‘een incident in de relationele sfeer’. Bij het voorval zijn geen mensen gewond geraakt.