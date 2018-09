Politicus Marten Bierman (1939-2018) overleden

Bierman was in verschillende periodes actief in de politiek. Tussen 1983, het jaar van oprichting, en 2000 zat Bierman bij de Groenen en was hij in 1986 zelfs lijsttrekker van die partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. De partij haalde in al die jaren geen zetel in de Tweede Kamer.



In de Eerste Kamer kwam Bierman wel terecht, voor de Onafhankelijke Senaatsfractie. Hij bekleedde die positie tussen 1995 en 2003. In die periode stond hij voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 op de lijst bij Leefbaar Nederland.



Daarna ging Bierman verder in de lokale politiek. Hij was vier jaar wethouder in Zandvoort, voor de Ouderenpartij. Later verbond hij zichzelf aan Red Amsterdam, een partij die tegenstander was van de Noord/Zuidlijn. Voor Red Amsterdam was Bierman nog ruim twee jaar duoraadslid.



Marten Bierman overleed op 27 augustus. Hij is 78 jaar geworden.