Politici verbolgen over stiekeme plaatsing uitgelote kinderen

De coalitiepartijen SP, VVD, D66 en oppositiepartijen PvdA en Groenlinks hekelen de manier waarop via de achterdeur toch extra leerlingen op populaire middelbare scholen zijn geplaatst.



SP-raadslid Erik Flentge zet de zaak op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering. "Het is uitermate bizar dat we een matchingsysteem bedenken dat gelijke kansen moet geven en dat er dan toch voorrang wordt gegeven aan ouders die de weg naar advocaten weten."



Een groep ouders van elf kinderen die voor de zomer waren uitgeloot voor hun twaalf scholen van voorkeur stapte naar de rechter. Die gaf hen geen gelijk, maar deed wel een moreel beroep op de scholenkoepel Osvo, die de kinderen als nog op populaire scholen als het Vossius, Ignatius en Barlaeus Gymnasium plaatste.



Voor andere ouders en kinderen met een teleurstellende uitslag - 130 kinderen belandden buiten hun top 5 - was dit een hard gelag.



Wet van de jungle

Osvo-voorzitter Rob Oudkerk zei gisteren dat hij de grens bij twaalf had gelegd. "Dit is de wet van de jungle, het recht van de sterkste. Ik wil graag horen van Oudkerk en wethouder Simone Kukenheim hoe dit voorkomen kan worden," zegt SP'er Flentge.



Ook Groenlinks en de PvdA vinden de gang van zaken oneerlijk. Simion Blom (Groenlinks): "Ik heb dit systeem verdedigd omdat het gelijke kansen moest geven aan iedereen, nu voel ik me bedonderd." D66-raadslid Dehlia Timman is blij voor de geplaatste kinderen, maar vindt de manier waarop niet kunnen. "Dit is niet wat wij hebben afgesproken."



Stefan de Bruijn (VVD) roept de schoolbesturen op zo snel mogelijk te regelen dat alle kinderen op een school uit hun top 3 komen. "Waarom kan dat niet? Maar Osvo wil het aanbod niet aanpassen aan de voorkeuren van kinderen en ouders."



Garantie binnen top 12

Wethouder Kukenheim wist alleen dat Osvo een oplossing zou zoeken voor het groepje uitgelote leerlingen en onthoudt zich van verder commentaar. "Ik ben blij dat de kinderen een plek hebben. Er moet vooral volgend jaar een garantie zijn op plaatsing binnen de top 12."