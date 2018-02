Politici verbijsterd over dubbele petten bij 'soap' Lelystad Airport

"We moeten stoppen met Lelystad, het is een grote rommelboel aan het worden"

Rommelboel

"We moeten stoppen met Lelystad, het is een grote rommelboel aan het worden," zegt de PVV. Het dossier zou zelfs een parlementaire enquête waard zijn, meent de parlementariër. Kamerlid Dion Graus: "Al die commissies hebben miljoenen gekost en ze blunderen tot en met. Het lijkt Fawlty Towers wel!"



De PVV'er wil dat het geplande grote debat over Lelystad er nu zo snel mogelijk komt. "Dan kan al deze nieuwe informatie erbij worden betrokken. Wat een soap! Mensen die zulke dingen willens en wetens doen, moeten een beroepsverbod krijgen."



Regeringspartij VVD wil de minister dinsdag naar de Tweede Kamer halen over de kwestie, laat woordvoerder Remco Dijkstra weten. Daarna zullen de liberalen een standpunt bepalen. Coalitiepartner ChristenUnie heeft als enige 'geen behoefte aan een reactie'.



Schijn van belangenverstrengeling

Jan Paternotte (D66) wil weten of er een bewuste keuze is gemaakt door het ministerie van I en W om deze dubbele petten te accepteren. "Het kan ook zijn dat ze het niet wisten en dan had de deskundige het moeten melden."



Ook hij heeft mondelinge vragen aangemeld. "Het vertrouwen in dit dossier moet worden hersteld en dan is het domste wat je kunt doen de schijn van belangenverstrengeling wekken."



Suzanne Kröger (GroenLinks) vat de meningen goed samen: "Omdat er bij Lelystad Airport zoveel is misgegaan, verwacht ik nu van de minister uiterste zorgvuldigheid. Dat is nu echt cruciaal om het vertrouwen van de bewoners te herstellen. Dan mag er echt geen twijfel ontstaan over de onafhankelijkheid van experts."