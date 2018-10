Poliklinieken MC Slotervaart blijven nog paar weken open

Dat zegt een woordvoerder vrijdagochtend.



Er staan nog 30.000 afspraken met 17.000 patiënten. Wie niet gebeld wordt dat hij of zij voor zo'n afspraak naar een andere instelling moet gaan, kan gewoon naar het Slotervaart komen voor bijvoorbeeld de afgesproken controle.



De laatste opgenomen patiënten worden vrijdag naar andere ziekenhuizen overgebracht, maar dat is op zich geen erg grootschalige operatie. Van de zeventig patiënten die eind deze week nog in het ziekenhuis lagen, zouden er zo'n 25 dit weekeinde toch al naar huis mogen.



Voor 15.00 uur moeten nog 24 patiënten naar een ander hospitaal zijn vervoerd en gaat er ook nog een aantal naar verpleeghuizen. Het gaat hier om mensen voor wie toch al een plekje in zo'n instelling werd gezocht. Door intensief overleg is dat nu sneller opgelost.



