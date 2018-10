Poli's VUmc zijn allemaal weer geopend

Technici hebben een omleiding aangelegd waardoor alle medewerkers weer toegang hebben tot de digitale werkomgeving van het ziekenhuis.. Met de heropening van de poliklinieken functioneert alle zorg weer normaal in het VUmc.



Het ziekenhuis doet nog onderzoek naar de oorzaak van de storing. Volgens het VUmc is het in ieder geval geen hackaanval of computervirus, omdat het om een intern softwaresysteem gaat. Ook is het zeker dat er geen patiëntgegevens op straat zijn beland.



De poliklinieken en de spoedeisende hulp werden dinsdagochtend platgelegd door een grote ICT-storing. De spoedhulp ging dinsdagmiddag rond 15.30 uur weer open.



Door de computerstoring konden patiëntendossiers niet ingezien worden. Ook was het voor medisch personeel niet mogelijk om in te loggen. Patiënten werden ondergebracht in andere ziekenhuizen.