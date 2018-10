Poli's VUmc gaan om 13 uur allemaal weer open

Alle poliafspraken die voor woensdagmiddag staan gepland gaan door. Patiënten die al in de polikliniek zijn of onderweg naar het VUmc zijn, worden indien mogelijk behandeld.



De oorzaak van de storing is nog altijd niet gevonden. Technici hebben een omleiding aangelegd waardoor het werk in alle poliklinieken kan worden hervat, meldt het ziekenhuis. Met de heropening van de poliklinieken functioneert alle zorg weer normaal in het VUmc.



De poliklinieken en de spoedeisende hulp werden dinsdagochtend platgelegd door een grote ICT-storing. De spoedhulp ging rond 15.30 uur weer open.



Door de computerstoring kunnen patiëntendossiers niet ingezien worden. Ook is het voor medisch personeel niet mogelijk om in te loggen. Daarbij is de toegang tot mailprogramma's geblokkeerd.