Poging tot plofkraak verstoort verkeer in Noord

In Noord waren meerdere straten rondom de IJdoornlaan woensdagochtend afgesloten omdat er ter hoogte van het Bezaanjachtplein was gepoogd een plofkraak te plegen. Het explosief was niet afgegaan.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief uit de pinautomaat verwijderd. Rond 3.00 uur ‘s nachts zou geprobeerd zijn de automaat open te breken. Om nog onbekende redenen ging het explosief niet af, en heeft de verdachte of hebben de verdachten zich uit de voeten gemaakt.

De politie meldde dat om veiligheidsredenen de omgeving IJdoornlaan, Westerlengte, Bezaanjachtplein was afgezet. De IJdoornlaan is een belangrijke verkeersader in stadsdeel Noord en de afsluiting van de straat zorgde woensdagochtend voor veel verkeershinder.

Met een robot verwijderde de EOD het explosief. Beeld Jesper Roele