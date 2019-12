Poging tot plofkraak op Plein '40-'45 in West

Beeld ANP XTRA

Het explosief is niet ontploft. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld en heeft onderzoek gedaan. De omgeving was enkele uren afgezet, maar is weer vrijgegeven.

Maandag maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) nog bekend dat geldautomaten van banken en Geldmaat per direct tussen 23.00 uur en 07.00 uur uitstaan. Zo zou het voor criminelen lastiger worden om een succesvolle plofkraak te plegen. Meestal wordt via de geldlade geprobeerd een explosief naar binnen te schuiven. Als die dichtblijft, kan dat niet. In dit geval hebben de plofkrakers zich niet laten weerhouden door de nieuwe maatregel.

Het blijft overigens niet alleen bij pinautomaten uitschakelen: begin december meldde ABN Amro dat het bedrijf in heel Nederland 470 pinautomaten sluit om de veiligheid van omwonenden te waarborgen. Het zou gaan om een ‘tijdelijke noodmaatregel’. ‘Het escalerende geweld bij criminaliteit baart grote zorgen. In de hele samenleving zijn daarvan de gevolgen zichtbaar. Bewoners en ondernemers moeten zich veilig kunnen voelen,’ aldus de bank.

Meer plofkraken

Het aantal plofkraken of pogingen daartoe neemt volgens de NVB toe. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de rest van het land. De meest recente poging tot plofkraak in Amsterdam was eind november op het Buikslotermeerplein in Noord. De daders vluchtten zonder buit. In diezelfde maand was er ook een plofkraak op de Pieter Calandlaan in Osdorp. De gemeente besloot kort daarna dat daar geen pinautomaat meer terugkomt, omdat het de tweede keer in korte tijd was dat er op dezelfde plek een plofkraak was.

Afgelopen oktober was er bovendien een grote plofkraak op het Hoofddorpplein in Zuid. De explosie veroorzaakte veel kapotte ruiten in de nabije omgeving. Een buurtbewoner, die tijdens de plofkraak lag te slapen, raakte zelfs gewond door een gesprongen ruit.