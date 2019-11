Poging tot plofkraak op Buikslotermeerplein

Beeld ANP

Volgens de politie gebeurde het incident rond 03.30 uur. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is meteen ter plaatse gekomen en de politie doet onderzoek.

Het gaat om een geldautomaat van ABN Amro. Donderdag maakte de bank nog bekend ongeveer tien geldautomaten in Amsterdam te sluiten die in de buurt van woningen zijn. De bank doet dat om de veiligheid van omwonenden te waarborgen. Het is niet bekend om welke geldautomaten het gaat en of de pinautomaat aan het Buikslotermeerplein ook op de lijst staat.

In Amsterdam komen steeds vaker plofkraken voor. Eerder deze week maakte de gemeente al bekend nieuwe locaties te willen zoeken voor geldautomaten die te dicht bij woningen staan. Geldautomaten in de gebieden waar eerder plofkraken zijn geweest, hebben prioriteit.