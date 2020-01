Poging crimineel Omar Lkhorf te bevrijden was bijna gelukt

De poging de Amsterdamse crimineel Omar Lkhorf uit de gevangenis van Zutphen te bevrijden, vorige week zondag, was serieuzer dan die eerst leek. Lkhorf was al een eind op weg naar buiten, de bevrijders hadden verder binnen kunnen komen.

Dat bevestigen bronnen na een bericht in De Telegraaf. De voor liquidaties tot levenslang veroordeelde Lkhorf was er volgens ingewijden al in geslaagd ruimtes te bereiken die hij door moest om naar buiten te komen. De vier Frans-Marokkaanse ­criminelen die hem wilden bevrijden, waren al in de gevangenis.



Een van de vier mannen uit de Parijse banlieues had zich voorgedaan als bezoeker en had een ‘cadeau’, dat hij had meegebracht, in de toegangspoort gezet. Hij had ook wiggen onder de poort getrapt, waardoor die open moest blijven, maar die waren losgeschoten. De ‘bevrijders’ reden een brandend busje tegen de gevel van de inrichting. Ze werkten zich naar binnen en probeerden met een slijptol een tweede deur open te krijgen, maar die bezweek niet.

Verklaring

Terwijl de vier bezig waren de barricades te slechten, was Lkhorf druk doende zich naar buiten te dringen, al ging ook dat moeizamer dan gedacht.

Dat is de verklaring waarom de gevangenisdirectie meteen zeker wist dat de bevrijdingspoging voor Lkhorf was bedoeld en niet voor een andere gedetineerde. Hij werd per helikopter naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught overgebracht.

Lkhorf werd in juni tot levenslang veroordeeld voor het aanjagen van twee liquidaties en een mislukte moordpoging. Het lijken wraakexercities voor de liquidatie van zijn broer Youssef en vriend Saïd el Yazidi in december 2012 in de Staatsliedenbuurt.