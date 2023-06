Poepbacterie houdt zwemmers in Sloterplas niet tegen: ‘In de Noordzee is het water ook niet schoon’

Het Sloterstrand in Amsterdam-West is geen officiële zwemplek meer, maar op de eerste tropische dag trekken Amsterdammers zich weinig van de waarschuwingen aan. ‘Is zwemmen op eigen risico? Nou, dan doen we het maar zo.’

Het bord bij de opgang naar het Sloterstrand laat er geen misverstand over bestaan: ‘Dit is géén officiële zwemplek meer.’ Er wordt gewaarschuwd dat het water van slechte kwaliteit kan zijn en dat zwemmen op eigen risico is. In het water staan bovendien om de zoveel meter extra bordjes met de tekst ‘geen zwemwater’.

“Pap, daar staat dat je hier niet mag zwemmen,” zegt een jongetje. Papa Kwinten Vissers had het zelf ook al gezien. Hij had eerder ook al gelezen dat het water van de Sloterplas niet schoon is. Maar met zijn drie kinderen - de jongste vier, de oudste negen - is hij toch maar hierheen gekomen.

“We wonen in de Jordaan. Bij het Scheepvaartmuseum kun je mooi zwemmen. Met de jongens gaat dat wel, maar mijn dochter van vier kan nog niet zwemmen, dus dan heb je een strandje met ondiep water nodig.”

En hup, daar gaan ze met zijn vieren het water in. “In de Noordzee is het water ook niet schoon,” zegt pa.

Tattoos en kleine bikini’s

Het Sloterstrand is Amsterdam op zijn multicultureelst. Het is zaterdag vroeg in de middag en 28 graden. In het zand liggen mannen met forse buiken vol tattoos, hun vriendinnen lijken er werk van te hebben gemaakt in de winkel echt de allerkleinst mogelijke bikini te vinden.

Maar er zijn ook Marokkaanse moeders met een hele sliert kleine kindertjes en in de schaduw zitten groepjes mannen in kaftan.

Wat al die Amsterdammers, oud en nieuw, bindt, is hun eigenwijsheid. De gevreesde blauwalg is redelijk onder controle in de Sloterplas, maar in het water werd wel een te hoge concentratie poepbacteriën vastgesteld. Hoogstwaarschijnlijk kwamen ze via volgepoepte zwemluiers in de plas.

Huiduitslag en diarree

Van die bacteriën kun je huiduitslag of diarree krijgen. Het zal de bezoekers van het Sloterstrand een zorg zijn. Onbekommerd begeven ze zich te water. Een meisje spuit een waterpistool, gevuld met Sloterplaswater, leeg in haar mond.

De jongeman die alleen als Mootje B. de krant in wil, doet er niet aan mee. “Is vies, man!” zegt hij over het water van de Sloterplas. Mootje, die we op een jaar of zestien schatten, is met een groepje familieleden naar het strand gekomen: twee zussen, wat nichten, een neef, iedereen van Turks-Bulgaarse afkomst.

Mootje B., duidelijk de leider van het vrolijke stel, wil niet hebben dat iemand van de groep het water in gaat. Vooruit, pootjebaden mag van hem, maar echt zwemmen zeker niet. Hij herhaalt het nog maar eens: “Vies, man.”

Als Mootje even met iemand anders staat te kletsen, zegt een van zijn zussen dat ze zo haar eigen redenen heeft niet verder te gaan dan pootjebaden: “Ik vind het niet netjes dat hier mannen en vrouwen door elkaar zwemmen. Als het alleen meiden waren, ging ik wel.”

Op het strand liggen Victoria Dziedzic en haar hond Cuba op te drogen van een duik. Zij is een Duitse expat met Poolse roots, hij een kruising van een Australian Sheperd en een Heidewachter. Dat de Sloterplas geen officiële zwemplek meer is, wist Dziedzic niet.

Voor het eerst

“Echt? Ik woon al vijf jaar in Amsterdam, maar ben hier voor het eerst. Ik wilde eigenlijk naar Zandvoort of Noordwijk, maar zie daar nu maar eens te komen. Hier is het mooi en relaxed. Is zwemmen op eigen risico? Nou, dan doen we het maar zo.”

Cuba, een ware schoonheid, zit er met zijn nog lekker natte vacht héél tevreden bij.

