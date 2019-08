Poepbacterie bij pompstation Waternet blijkt niet in drinkwater te zitten

Beeld ANP

Dat laat een woordvoerder van Waternet weten.

De E.coli-bacterie - in de volksmond poepbacterie - werd dinsdag geregistreerd, waarna de leidingen meteen zijn doorgespoeld. Waternet liet daarop metingen uitvoeren om te kijken wat de concentratie van de bacterie in het water is. Daaruit blijkt nu dat de bacterie niet in het water terecht is gekomen.

Tweede meting

Voor de zekerheid heeft Waternet woensdag meteen bij alle pompstations in de stad monsters genomen. Maar ook op andere plekken is geen poepbacterie in het water aangetroffen. Donderdag wordt nog wel een tweede meting gedaan.

Het is nog altijd onduidelijk hoe de bacterie bij het pompstation terecht is gekomen. Mogelijk is er vervuiling ontstaan na werkzaamheden of is er vogelpoep in het water terecht gekomen.