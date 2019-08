Poepbacterie aangetroffen bij pompstation Waternet

Beeld shutterstock

Waternet voert dagelijks metingen uit bij de pompstations om de waterkwaliteit te controleren. Nadat de poepbacterie werd geregistreerd, zijn de leidingen meteen doorgespoeld.

Woensdag zal Waternet opnieuw een meting uitvoeren om te kijken wat de concentratie van de bacterie is. Mocht deze nog significant aanwezig zijn, dan zal gekeken worden naar mogelijke maatregelen. Waternet kan Amsterdammers dan adviseren hun drinkwater drie minuten te koken.

“We vinden het heel vervelend dat het nu in het water zit,” zegt een woordvoerder Waternet. “Het hoort er gewoon niet in.”

Vogelpoep

Waternet treft niet vaak de bacterie aan. Het is niet duidelijk hoe de bacterie in het water is gekomen. Mogelijk is er vervuiling ontstaan na werkzaamheden of is er vogelpoep in het water terecht gekomen.

De bacterie komt van nature voor in de darmen van mensen en dieren. Afhankelijk van het type bacterie krijgt iemand klachten als misselijkheid, diaree of braken.

Vorig jaar september werd werd de zevende editie van de Amsterdam City Swim afgelast vanwege de besmetting met de E.coli-bacterie.