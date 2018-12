Plussen op Europese beurzen

Het sentiment werd ondersteund door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank volgend jaar mogelijk minder voortvarend de rente zal verhogen. Ook een OPEC-besluit om de olieproductie verder terug te brengen dan verwacht kreeg volop belangstelling.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent hoger op 503,98 punten. De graadmeter sloot een donderdag voor het eerst sinds februari vorig jaar onder de 500 punten. De MidKap ging 0,5 procent omhoog tot 666,05 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent. Frankfurt verloor 0,2 procent.



OPEC

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,5 procent tot 53,82 dollar nadat het OPEC-besluit bekend was geworden. Brentolie kostte 5 procent meer op 63,06 dollar per vat. Olie- en gasbedrijf Shell kreeg een steuntje in de rug van de stijgende olieprijzen en werd 2,6 procent hoger gezet.



De meeste andere hoofdfondsen op het Damrak gingen ook omhoog. Verfconcern AkzoNobel won 1,2 procent na een adviesverhoging door Jefferies. Telecombedrijf KPN (plus 1,8 procent) profiteerde van een adviesverhoging door Credit Suisse. Chipmachinemaker ASML was de grootste daler met een verlies van 1,4 procent.



In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro met een plus van 4,5 procent bovenaan. Air France-KLM stond 1,2 procent lager. De luchtvaartcombinatie houdt de prijsvechter Joon toch in de lucht, meldde de Franse krant Les Echos.



Berlijnse studie

Bij de kleinere bedrijven won Pharming 5,1 procent. De biotechnoloog heeft positieve resultaten behaald bij een Berlijnse studie met het middel Ruconest tegen acute zwellingen.



In Frankfurt ging het Duitse gezondheidszorgbedrijf Fresenius bijna 18 procent onderuit na een winstalarm. Moederbedrijf van kledingketen Primark AB Foods zakte 4,6 procent in Londen na een tegenvallende handelsupdate. Het Britse supermarktconcern Tesco klom 4,2 procent na een adviesverhoging door Exane BNP Paribas.



De euro noteerde op 1,1392 dollar, tegen 1,1370 dollar een dag eerder.