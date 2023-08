Plotselinge afschrijvingen blijven probleem bij Waternet: 730 aanmaningen onterecht verstuurd

Beeld Daphne Luc

Drinkwaterbedrijf Waternet heeft vorige week onterecht 730 mensen in de omgeving van Amsterdam een aanmaning verstuurd. Het gaat om 8 euro aan aanmaningskosten, die na twee weken konden oplopen tot 46 euro. Het betreft personen die hun waterrekening via een automatische incasso betalen.

De oorzaak ligt volgens Waternet bij de overgang naar een nieuw facturatiesysteem. Door die overgang was het bedrag over de maand april in 2021 niet automatisch geïncasseerd. Daarom moesten die achterstallige rekeningen worden ingehaald.

Vervolgens verstuurde het bedrijf vorige week in plaats van betalingsherinneringen, honderden aanmaningen naar klanten. Een aanmaning wordt in principe alleen verstuurd als mensen achterlopen op een betaling, en is door extra kosten dwingender dan een betalingsherinnering. Waarom Waternet die aanmaningen verstuurde, is niet duidelijk. “Hoe dat is gebeurd, zijn we nu aan het bekijken,” zegt een woordvoerder van Waternet. “De klanten krijgen een excuusbrief en hoeven de aanmaningskosten niet te betalen.” Als de aanmaningskosten al betaald zijn, krijgen ze het bedrag van Waternet terug.

Administratieve chaos

“We zijn heel hard bezig om de fouten die zijn ontstaan op te lossen,” zegt de woordvoerder. “Er is iets misgegaan in het inningsproces en dat is heel vervelend. We versturen 5000 herinneringen en aanmaningen per week. Heel vaak gaat dat versturen goed, soms ook fout.”

Het probleem bij Waternet met het versturen van achterstallige incasso’s is al in de zomer van 2021 ontstaan. Toen kon Waternet door de overgang naar een nieuw factureringssysteem tussen de maanden mei en juni 2021 geen betalingen verwerken. Die achterstallige rekeningen worden nu ingehaald, maar dat ‘delen we op in fases’, zegt Waternet. “Daarom kregen 730 mensen vorige week pas een brief op de mat.”

De aanhoudende kritiek op Waternet joeg Annelore Roelofs, algemeen directeur van het bedrijf, in februari naar de uitgang. Maar sindsdien is de chaos bij Waternet nog steeds groot. Zo concludeerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) deze maand dat Waternet fouten maakt in het berekenen van de tarieven voor drinkwater, waardoor verbruikers vaak te veel betalen.