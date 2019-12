Plots wordt buurtcentrum in Oud-Zuid gehalveerd: ‘Voelt als dolksteek’

In Huize Lydia kunnen kinderen ook terecht voor een potje schaken. Beeld Marc Driessen

Roodkapje, Hans en Grietje, het meisje met de zwavelstokjes. Ze passeren allemaal de revue donderdagavond aan het Roelof Hartplein. Het lijken lieflijke vertolkingen, maar daarachter schuilt een serieuze boodschap. “We worden het bos in gestuurd, net als Hans en Grietje,” zegt Saskia Langendijk (49).

Sinds 2013 is Huis van de Wijk, in het rijksmonument Huize Lydia, een begrip in Oud-Zuid. Per week bezoeken meer dan duizend mensen het buurtcentrum. Bewoners huren ruimtes in het pand af om activiteiten te organiseren, zoals pilates, lessen Nederlands en tekencursussen. Nu dreigt een deel van het buurtcentrum te verdwijnen.

Guido Bakker (56) organiseert vier keer per week bridgecursussen in het huis. Op 13 november werd hij, evenals de andere huurders van Huis van de Wijk, opgeschrikt door een brief van verhuurder Combiwel. Daarin staat dat de oppervlakte van het buurtcentrum per 1 januari wordt gehalveerd, van 900 naar 450 vierkante meter. Ook is het niet meer mogelijk om zalen te huren.

Overleg

Bakker: “Dat de huur binnen zes weken opeens wordt opgezegd, ervaren vele huurders en gebruikers als een dolksteek.” Hij is vooral ontstemd over de procedure. “In het buurthuis heerst een cultuur waarin wordt overlegd met alle betrokkenen.”

Volgens Combiwel mag het geen sluiting heten. Eerder gaat het om een ‘verkleining’, zo stelt de verhuurder in een tweede brief deze week. Aanleiding daarvoor is een tegenvallende subsidie vanuit het stadsdeel. Deze ‘is niet voldoende voor de veelheid en diversiteit aan activiteiten’ in het Huis. Langendijk: “Minister De Jonge zei vorige week nog op tv dat buurtcentra, zoals het onze, belangrijk zijn als preventie voor zorg en eenzaamheid. Daar valt dit toch niet mee te rijmen?”

Het afgesloten deel van het gebouw krijgt een nieuwe bestemming. “Maar de bestemming van de vrijkomende vierkante meters blijft maatschappelijk,” laat een woordvoerder van stadsdeel Zuid weten. “Een nieuwe huurder zal dus in die bestemming moeten passen.”

Het stadsdeel zegt de verontwaardiging van huurders te begrijpen. “Over de communicatie heeft het stadsdeel Combiwel ook aangesproken,” aldus de woordvoerder. Huurders hoeven tevens nog niet meteen op 1 januari het buurtcentrum te verlaten als ze nog geen nieuwe bestemming hebben gevonden. Voor Bakker doet dat niet veel. “Het voelt als sterftebegeleiding.” Of Langendijk weet wat ze gaat doen? “Ik ga in ieder geval blijven.”