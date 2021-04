Plots valt er iets te halen voor Amsterdamse huurders: ‘Huurverlaging, meer ruimte of een buiten’

Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het zou zomaar kunnen dat u al twee jaar huurt en plots, iets verderop in de straat, een vergelijkbare woning voorbij ziet komen voor 200 euro minder per maand. Dan kunt u de huur opzeggen en verhuizen. Of u vraagt huurverlaging aan. Goede kans dat het lukt, want de verhuurder wil niet het risico lopen dat u de huur opzegt.

Deze situatie zou twee jaar geleden, toen de huurprijzen in de stad hun hoogtepunt bereikten, onvoorstelbaar zijn. Hoe anders is dat nu. Door de coronacrisis zijn veel expats vertrokken, waardoor de gemiddelde huurprijs het afgelopen jaar met 7 procent is gedaald. In het eerste kwartaal van 2021 betaalden huurders zelfs 7,4 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek van woningplatform Pararius. Ook werd eind maart een kwart meer huurwoningen aangeboden dan het jaar daarvoor.

Het zijn daarom drukke tijd voor makelaars. Mitchel Mense van Koops makelaardij verhuurt ‘hartstikke veel’, het aantal transacties is gestegen met ruim 25 procent. Bij collega’s ziet hij dezelfde trend. “Vooral in het hogere segment, dus woningen met een huur van 2000 euro per maand of meer, dalen de prijzen flink. Een gemeubileerde woning op de Zuidas kan in sommige gevallen wel van 3000 naar 2000 euro dalen.”

Goedkope woningen

Die prijsdaling is veel minder te zien bij goedkopere huurwoningen. Uit het onderzoek van Pararius blijkt zelfs dat de huurprijs voor kaal opgeleverde woningen, met een gemiddelde prijs van 12,42 euro per vierkante meter en daarmee de goedkoopste categorie huurwoning, juist met 2 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Voordeel is wel, zegt Koops, dat het aanbod in die categorie woningen enorm is gestegen. “Bijna verdubbeld, zelfs. Er zijn geen toeristen, dus veel verhuurders die normaal op Airbnb zitten, kiezen nu voor de lange termijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om studio’s van 30 vierkante meter, waar bijvoorbeeld veel studenten op afkomen. Die prijzen blijven gelijk omdat er nog steeds enorm veel vraag is naar dat type woning.”

Dimitry Jansen van JLG Real Estate richt zich op expats die gemeubileerde en gestoffeerde woonruimte zoeken. Hij ziet dat een ruime woning op een aantrekkelijke plek in de stad voorheen zo’n 1500 euro per maand kostte en behoorlijk schaars was. Nu worden die megt tientallen tegelijk aangeboden en ook nog eens voor en lagere huur. “Ineens is er keuze, onderhandelingsruimte en worden er bijvoorbeeld huurvrije periodes afgegeven. Aanbieders proberen het huurders naar de zin te maken. Dat is het leuke van de markt. Soms valt het de ene kant op, dan de andere. Op dit moment valt er best wat te halen voor de huurder.”

Binnen de stad verhuizen

Veel huurders maken dan ook gebruik van de situatie door te verhuizen binnen de stad. “Dat zijn expats, maar ook ‘gewoon’ Amsterdammers. Ze zien dat ze voor dezelfde prijs een grotere woning kunnen krijgen, of bijvoorbeeld een huis met buitenruimte.”

Die trend, tevens genoemd in het rapport van Pararius, signaleert Koops ook. Hij zegt dat huurders steeds vaker de huur opzeggen, of anders huurverlaging aanvragen. “De eigenaar gaat bijna altijd akkoord, want die wil niet het risico lopen dat de huur wordt opgezegd. Dan moet hij de woning alsnog, gezien de concurrentie, aanbieden voor een lagere prijs en loopt hij risico dat er een paar maanden niemand in zit.”

Het lijkt er sterk op dat de huidige daling van de huurprijzen een momentopname is. Straks is iedereen gevaccineerd, trekt de economie weer aan en komen de expats terug. Volgens Koops is het onvermijdelijk dat de prijzen dan weer gaan stijgen. Maar wel langzaam. Eerst moet het overschot aan woningen worden weggewerkt. Dat duurt misschien een half jaar. Dan kunnen de prijzen weer gestaag gaan stijgen.

Stad blijft in trek

Bovendien zijn er veel bedrijven die zich in Amsterdam vestigen, mede dankzij de brexit, zegt Philip Bokeloh, woningmarkteconoom van ABN Amro. Natuurlijk, nu is Amsterdam wat minder interessant. Mensen werken thuis, musea, theaters en bioscopen zijn dicht, er is een hogere kans op besmetting ten opzichte van minder drukbevolkte regio’s. Maar dat is, op het meer thuiswerken na, tijdelijk. Straks is er weer volop reden voor expats om in de stad te wonen.

Interessant is een recente Amerikaanse studie die Bokeloh noemt, waaruit blijkt dat huurprijzen tijdens de coronacrisis sterker onder druk staan dan de huizenprijzen. Huurprijzen reageren heel snel op de huidige marktsituatie, terwijl huizenprijzen juist een indicator zijn voor de langetermijn. Aangezien die huizenprijzen nog steeds gestaag stijgen in Amsterdam, zegt ‘de markt’ eigenlijk: er is interesse om in de stad te wonen, zodra iedereen gevaccineerd is, de voorzieningen weer open zijn en het virus is ingedamd.

Bokeloh: “Alleen: op korte termijn nog even niet. En dat zie je terug in de huurprijzen.”