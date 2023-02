Plots is iedereen het erover eens: zaken- en privévluchten horen niet thuis op Schiphol

In 2022 waren er 22.372 starts en landingen door kleinzakelijk verkeer. Beeld Getty Images

Schiphol wil dat het kabinet een maximumaantal stelt aan de nu ongereguleerde kleine luchtvaart op het vliegveld. Dat stelt de luchthaven als een van de voorwaarden voor haar instemming met de krimpplannen van het kabinet.

Ook KLM wil af van de kleine luchtvaart, omdat die – in tegenstelling tot lijnvluchten – geen bijdrage levert aan het netwerk van Schiphol. “De kleine luchtvaart zorgt voor 20 procent van de geluidshinder op Schiphol,” zegt KLM-topvrouw Marjan Rintel. “Daar kan naar worden gekeken. Reductie kan veel betekenen.”

De kleine luchtvaart valt niet onder de milieuregels, geluidsvoorschriften of groeigrenzen van Schiphol. Al jaren is het streven om maximaal 2,5 procent van het aantal vluchten op Schiphol door zakenjets te laten uitvoeren, maar dat wordt niet gehandhaafd. Afgelopen jaar was 5,3 procent van het aantal vluchten toe te schrijven aan de kleine luchtvaart.

Strikt vasthouden aan dat percentage betekent dat bij de grens van 460.000 vliegtuigbewegingen die het kabinet in november wil doorvoeren, jaarlijks maximaal 11.500 privévluchten mogelijk zijn. Dat is een halvering ten opzichte van 2022, toen 22.372 starts en landingen plaats door kleinzakelijk verkeer werden geboekt.

Pal over Amsterdam

In coronatijd is het aantal zogenoemde kleine vluchten flink gestegen. In 2019, toen het vliegverkeer op Schiphol naar recordhoogtes steeg, werden er nog 19.000 kleine vluchten geregistreerd (3,6 procent van het totaal). In 2011 waren dat er nog 4500. De meeste vluchten, vorig jaar ruim 12.000, vinden vanaf de ‘kleine baan’ op Schiphol-Oost plaats in noordelijke richting, waarvan de vliegroutes pal over Amsterdam voeren.

Daarbij gaat het vooral om vluchten van luchttaxibedrijven, privévliegtuigen en regeringsvliegtuig PH-GOV. Daarnaast tellen starts en landingen mee van de kustwacht en — vorig jaar in bijna 5400 gevallen — vluchten van de op Schiphol-Oost gestationeerde traumaheli en helikopters van de dienst Luchtvaartpolitie. Ook dat aantal stijgt sterk: in 2019 waren dat er nog 3600.

Schiphol wil bij de ingreep een uitzondering voor het ‘maatschappelijk verkeer’ waarmee de vluchten van de traumaheli, politiehelikopter en de vliegtuigen van de Kustwacht wordt bedoeld, maar ook ander medisch vliegverkeer, zoals het vervoer van donororganen. De traumaheli vliegt nu al vanaf de heliport in het Amsterdamse havengebied, maar pendelt regelmatig naar Schiphol voor onderhoud.

Lelystad Airport

Beperking van het aantal vluchten op Schiphol betekent dat er meer privé- en zakenvluchten moeten plaatsvinden vanaf regionale vliegvelden, Lelystad Airport voorop. Die luchthaven is oorspronkelijk bedoeld voor ‘general aviation’, maar veel zakenvliegers vertrokken naar elders toen het werd ontwikkeld als overloopluchthaven voor onwelgevallige verkeersvluchten van Schiphol. Wel vinden er nog altijd veel sport- en lesvluchten plaats, vorig jaar bijna 100.000.

Met hun pleidooi sluiten Schiphol en KLM een monsterverbond met de milieubeweging, die sinds vorig jaar te hoop loopt tegen vluchten met privé- en zakenjets. Zo liet Greenpeace door onderzoeksbureau CE Delft berekenen dat zaken- en privévluchten per passagier vijf tot zeven keer zo milieuvervuilend zijn als een lijnvlucht.

Greenpeace voerde eerder dit jaar actie op Schiphol-Oost en zegt met het pleidooi van Schiphol en KLM nu al het resultaat te zien. “Goed dat er paal en perk wordt gesteld aan privévluchten” zegt actieleider Maarten de Zeeuw. “Dit voelt als een minioverwinning. Maar volgens ons is er meer mogelijk dan krimp alleen. Wij vinden dat alle privévluchten verboden moeten worden.”

Praktisch ingewikkeld

Luchtvaartminister Mark Harbers beloofde de Tweede Kamer eerder een onderzoek naar ‘wenselijkheid en mogelijkheden’ om privévliegtuigen mee te nemen in het klimaatbeleid voor de luchtvaart, ‘met waar nodig aanvullend beleid’.

Een verbod op ‘privévluchten’, zoals Greenpeace wil, is het volgens hem ‘praktisch ingewikkeld’ omdat het volgens Europese regels niet mogelijk is om te bepalen welke vluchten acceptabel zijn en welke onwenselijk.

Dat de minister een verbod onmogelijk acht, wil er bij Greenpeace niet in. “Volgens ons zijn er wel mogelijkheden deze vluchten te verbieden,” zegt De Zeeuw. Ze moeten zeker niet verplaatst worden naar Lelystad. Het kan toch niet zo zijn dat Schiphol moet krimpen, maar het aantal privévluchten gewoon blijft doorgroeien.”

De branche zelf denkt er heel anders over. “Het simpelweg verbieden van bedrijfsluchtvaart op Schiphol is ondoordacht,” zegt Róman Kok van belangenbehartiger European Business Aviation Association.

Meer dan jets alleen

“De bedrijfsluchtvaartsector is veel meer dan privéjets alleen. We zijn ook verantwoordelijk voor medische-, bedrijfs- en overheidsvluchten die veel toegevoegde waarde leveren aan de Nederlandse maatschappij. Daarnaast zorgt de bedrijfsluchtvaartindustrie voor 9000 banen en draagt hij 2 miljard euro per jaar bij aan economische groei in Nederland.”

Dat de sector verantwoordelijk zou zijn voor 20 procent van de geluidshinder rondom Schiphol, zoals KLM beweert, noemt Kok ‘ver bezijden de waarheid’. “Onze vliegtuigen zijn juist stiller en duurzamer dan die van de reguliere luchtvaart doordat ze veelal kleiner en nieuwer zijn.”