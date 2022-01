Plots een incassobureau op je dak: bewoners Schellingwoude slachtoffer van pakketjesfraude

Distributiecentrum van Bol.com. De webwinkel zegt gedupeerde klanten ‘deze week te benaderen’. Beeld ANP

Een van de woonbootbewoners vertelt, op voorwaarde van anonimiteit, hoe zij eind november opeens rekeningen op de mat kreeg van een aantal Nintendo-games die zij nooit had besteld. In totaal werden zeven bestellingen voor een totaalbedrag van bijna 500 euro geplaatst via het zakelijke account dat met behulp van haar KvK-nummer door de fraudeurs werd aangemaakt bij Bol.com.

De bestellingen zijn in een periode van een paar dagen in september van vorig jaar besteld, blijkt uit gegevens van Bol.com. De bewoners, allen zelfstandig ondernemers en/of eenmanszaken, vermoeden dat de pakketbezorger is opgewacht en dat de pakketjes met een smoes zijn onderschept. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen van gedupeerden en is gestart met een onderzoek.

Incassobureau

De webshop reageerde aanvankelijk meelevend toen de bewoner contact opnam. Een medewerker ‘zou het probleem intern doorspelen’. Na de feestdagen werd de vrouw echter benaderd door een incassobureau, dat een stuk minder welwillend was. “Die wil je niet aan de lijn hebben. Zij hadden geen begrip voor de situatie, echt afschuwelijk. Ik moest het eerst maar eens bewijzen.”

In de buurtappgroep kwamen al snel andere bewoners die ook pakketfraude hadden meegemaakt. “Iedereen dacht: wat is dit nu? Meerdere mensen hadden wel vijf tot zeven brieven gekregen van Bol.com.”

Begin januari heeft de bewoner aangifte gedaan van identiteitsfraude, nu hoopt ze dat er een einde komt aan het vervelende verhaal. “Het heeft me veel tijd en veel energie gekost. Je wilt niet te boek staan als wanbetaler.”

Ook woonbootbewoner Hajo Olij kreeg een incassobureau achter zich aan. Hij kwam er pas van af toen hij een proces-verbaal naar ze opstuurde, nadat hij aangifte had gedaan bij de politie. “Ik werd zeer onrustig van de dreigende brieven en telefoontjes van de bureaus,” zegt hij. “De webwinkel was ook al onbereikbaar.” Als excuus voor de gemaakte kosten door het opsturen van aangetekende brieven, kreeg Olij een tegoedbon van 20 euro opgestuurd.

Unieke ligging

Hoe kon dit gebeuren in Schellingwoude? “De unieke ligging van de woonboten kan ermee te maken hebben,” zegt een bewoner, die ook anoniem wil blijven. “De situatie is gek, onze brievenbus staat aan de dijk, die kunnen wij niet zien. En onze pakketjes worden door bezorgers in zwarte boxen op de steigers neergelegd. Binnen de Ring is dat best uniek.”

De man in kwestie is zelf geen slachtoffer geworden van pakketfraude, maar er is wel een poging gedaan om ook met zijn KvK-nummer een zakelijk account aan te maken. “Opeens kreeg ik een bericht of ik mijn nieuwe account wilde verifiëren met een vreemde naam. Ik dacht gelijk aan phishing.”

Ondanks dat hij zelf de fraudedans ontsprongen is, maakt hij zich kwaad voor zijn buurtbewoners die minder geluk hadden en nu zelf het fraudeprobleem moeten oplossen. “Ik vind het schandalig dat Bol.com hier niets aan doet.”

Reactie Bol.com ‘Bol.com probeert dit zo veel mogelijk te voorkomen door nieuwe detectiemogelijkheden toe te passen. Helaas lukt dat niet in alle gevallen,’ laat het bedrijf schriftelijk weten. ‘Ontzettend vervelend dat een aantal klanten slachtoffer is geworden van deze vorm van fraude. In de gevallen die bij ons bekend zijn, hebben wij de benodigde informatie gedeeld met de politie. Wat betreft de kosten; als klanten inderdaad slachtoffer zijn geworden van fraude, schrijft Bol.com de facturen af. Dat betekent dat de artikelen die niet door de klant zelf zijn besteld, ook niet door hen betaald hoeven te worden. Voorwaarde is wel dat zij aangifte doen bij de politie. In een aantal gevallen is dit proces nog niet afgerond en zullen wij de klanten deze week benaderen.’

Heeft u meer info of ook iets soortgelijks meegemaakt, reageer dan via de tiplijn van Het Parool.